Ersun Yanal: Sezonun özeti oldu!

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Ersun Yanal şunları söyledi;

“Golü attığınızda işler kolaylaşıyor. Bizde bugün en büyük sorun goldü. Pozisyon konusunda değil ama sonlandırma konusunda sıkıntımız var. Geldiğimiz noktayı değiştirmemiz için gol atmamız gerekiyor ama maalesef bu noktada çok becerili değiliz. Bize gol lazım, gol için oynayacağız. Baskılı oynayacağız, evimizde gibi oynayacağız. 11-12 pozisyonumuz var. Bu kadar pozisyon kaçınca defansif konsantrasyon da bozuluyor. Senenin özeti gibi bir maç oldu. Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçları bayram havasında geçer. Kadıköy bu maçlara iyi hazırlanır. Umarım geceye futbolun damgasını vurduğu iyi neticeyle sahadan ayrıldığımız bir maç olur.”