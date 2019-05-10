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Ersun Yanal, Sinan Gümüş'ün transfer edilmesini istiyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de Ersun Yanal, Galatasaray’dan ayrılması beklenen Sinan Gümüş’ün ısrarla alınmasını istiyor.

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Galatasaray'a 2014'te imzayı atan Sinan, sarı-kırmızılı takımda hep inişli-çıkışlı bir görüntü sergiledi. Bu sezon ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisi öncesinde takım otobüsünü uğurlayan taraftarlara "Suriyeli" dediği için büyük tepki çeken 25 yaşındaki futbolcu, özür dilese de buzları eritmeye yetmedi.

Sözleşmesi bu sezon sona erecek olan gurbetçi futbolcu için teknik direktör Fatih Terim'den "Kontratını yenileyin" talimatı gelmedi.

Sinan'la yaptığı ilk görüşmelerde olumlu yanıt alan sarı-lacivertlilerin sezon bitimiyle yıldız oyuncuya imzayı attırması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray'la tüm kulvarlarda 27 resmi maça çıkan Sinan, 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bonservissiz olması nedeniyle Sinan Gümüş'ün kesin alınmasını istediği öğrenildi.

(Habertürk)

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