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Ersun Yanal sol bekte Tolga'yı düşünüyor

Fenerbahçe’de üst üste gelen sakatlıklar, futbolcuların mevkileri dışında görev yapmalarını zorunlu kılarken, en sıkıntılı bölge tartışmasız ki sol bek.

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Fenerbahçe’de üst üste gelen sakatlıklar, futbolcuların mevkileri dışında görev yapmalarını zorunlu kılarken, en sıkıntılı bölge tartışmasız ki sol bek. Hasan Ali’nin yokluğunda bu bölgede Dirar görev yaparken, Faslı futbolcu zorunlu olarak ameliyat masasına yattı.
 
Kasığından fıtık operasyonu geçiren tecrübeli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Eğer Hasan Ali Kaldırım da dönemezse, savunmanın soluna yeni bir isim geçecek. Ersun hocanın kafasındaki ismin Tolga Ciğerci olduğu öğrenildi.
 
Son haftalarda sol kanatta görev yapan Tolga, beke çekilebilir. Gurbetçi futbolcu kendisi için mevkinin önemli olmadığnını belirtip, “Çok yönlü bir futbol yapısına sahibim. Orta alan, forvet arkası, kanat gibi mevkilerin yanında sağ ve sol savunmada da oynarım” diyerek hocasına mesaj gönderdi.

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