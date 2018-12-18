Ersun Yanal, Trabzonspor'dan Kucka'yı istedi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Yanal, yönetime sunduğu raporda eski takımı Trabzonspor'dan Juraj Kucka'nın transfer edilmesini istedi.

Bordo-mavili takımda bu sezon yalnızca 2 maçta ilk 11'de başlayan Slovak futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teklifi karşısında nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor son olarak Mehmet Ekici transferi için görüşmüş ve anlaşma sağlanamamıştı.

31 yaşındaki futbolcu 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Çek oyuncunun Trabzonspor'la 30 Haziran 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.

ÜNAL KARAMAN'DAN KUCKA AÇIKLAMASI

Ünal Karaman, Beşiktaş maçı sonrasında, sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almayan bordo-mavili oyuncu Juraj Kucka'nın takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili bir soruya, "Bu, tek başımıza vereceğimiz bir karar değil. Yönetimle oturup değerlendirme yapacağız. Kucka, takımdan ayrılacak imzayı atmadığı sürece onu bizim oyuncumuz olarak değerlendirmekte fayda var." cevabını verdi.

(Habertürk)