Ersun Yanal: Tüm sorumluk bana ait

15 Şubat 2020 Cumartesi22:54 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 22:54

Ersun Yanal’ın açıklamaları şu şekilde;

Stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Teknik olarak üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Yaratıcı oyuncu sıkıntı özellikle kanatlarda hep vardı. Geçişleri daha sert oynamalıydık. Kazanamadığımız toplarla stresi yönetemedik. Geçen yıldan bu yana bu stresi yönetme konusunda en etkisiz olarak Fenerbahçe diyebiliriz. Sorumlusu da benim.

Geçen sene çok zor bir durumda geldik. Zor bir sezon geçirdik. Bu sezon da kolay bir sezon geçirmiyoruz. Başkanımız Ali Koç'un arkasında olmak en büyük arzumuz. Bugün takımlarına ve başkanlarına inanmalı taraftar. Bu yolda Fenerbahçe'nin devam edeceğine olan inançlarını kaybetmesinler. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz. Üzerimize düşeni Fenerbahçe için yapmaya hazırız" dedi.