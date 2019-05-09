Ersun Yanal, Türkiye'den 3 ismin transferini istedi

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve tam bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, şimdiden yeni sezon için kolları sıvadı.

Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro planlaması içinde olan sarı-lacivertliler ileriki sezonlarda uygulamaya geçmesi planlanan yabancı sınırlaması sebebiyle yerli pazarına ağırlık verdi.

Teknik direktör Ersun Yanal da şimdiden yönetime alternatifli bir liste sundu. Peki listede kimler var? Sivasspor'da forma giyen ve millî takıma da çağrılan Emre Kılınç, Başakşehir'de ter döken İrfan Can Kahveci, Eskişehirspor'da forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mehmet Özcan... Ayrıca Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü de listede.

Sola Lamprou

Yerli pazarında isimler şekillenirken yabancı konusunda da araştırmalar ve ön görüşmeler devam ediyor. Kanarya, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında kiralık olarak forma giyen PAOK'un sol kanat oyuncusu Lazaros Lamprou ile ilgileniyor. Anderlecht, Club Brugge ve Sporting Lizbon'un da ilgilendiği sol kanat oyuncusu Hollanda liginde 24 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Yönetim, 21 yaşında olan ve PAOK ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Lamprou'yu transfer etmek için elini çabuk tutacak. Bu bağlamda sportif direktör Comolli de PAOK Kulübü ve oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

(Türkiye)