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Ersun Yanal Twitter'dan paylaştı! 'Hep birlikte başaracağız'

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, resmie twitter hesabından taraftara seslendi.

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Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, resmi twitter hesabından sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin hedeflerinden çok daha büyük bir camia olduğunu dile getirirken, "Unutmayin, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız!#İnanFenerbahçe" dedi.

İşte Yanal'ın o twiti;

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