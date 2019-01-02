Ersun Yanal Twitter'dan paylaştı! 'Hep birlikte başaracağız'
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, resmie twitter hesabından taraftara seslendi.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, resmi twitter hesabından sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin hedeflerinden çok daha büyük bir camia olduğunu dile getirirken, "Unutmayin, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız!#İnanFenerbahçe" dedi.
İşte Yanal'ın o twiti;
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