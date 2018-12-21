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Ersun Yanal, Valbuena ile özel görüştü! 'Takımın sahadaki lideri sensin'

Teknik direktör Ersun Yanal, Samandıra'ya adım atar atmaz ilk iş olarak beklentileri bir türlü karşılayamayan Valbuena ile görüştü. F.Bahçe'nin hocası, Fransız yıldıza kendisini yıllardır beğenerek takip ettiğini, hatta sarı-lacivertli ekipteki ilk döneminde transferini bile istediğini anlattı.

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak Aykut Kocaman ve Phillip Cocu dönemlerinde kulübeden kurtulamayan Mathieu Valbuena'nın Ersun Yanal sonrası nasıl bir reaksiyon vereceği merakla bekleniyordu.

Yanal, Samandıra'ya adım atar atmaz ilk iş olarak Fransız yıldız ile bir toplantı gerçekleştirdi. Valbeuna'yı takımın lideri yapmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı düşüncelerini oyuncusuyla paylaştı.

Kendisini yıllardır beğenerek takip ettiğini ve Fenerbahçe'deki ilk döneminde transfer etmek istediğini de belirten Teknik Direktör Yanal, bu sözleriyle Fransız futbolcuyu rahatlattı.Önceki dönemlerde yedek kalma korkusu ile sürekli bireysel oynama eğilimi gösteren Valbeuna artık bundan vazgeçmişe benziyor. Yanal'ın kendisiyle ilgili düşüncelerini öğrendikten sonra kafasındaki soru işaretleri dağılan ve formayı bırakma korkusunu üzerinden atan yıldız futbolcu; gereksiz ispat çabasına girmeyip, artık takım oyununa daha yatkın bir görüntü çiziyor.

Özellikle Erzurumspor maçında tek top oyununda başarılı olan Valbuena'nın bu şekilde devam ederse takımın lideri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yanal ile ilk günden iyi bir iletişim kuran Fransız oyuncu, son maçta kenara alınmasına hiçbir tepki vermemiş, hatta yorulduğunu saha içinden kulübeye bizzat kendisi iletmişti.

Oyun planını Valbuena üzerinden kuran ve kendisini sahada serbest bırakan Yanal'ın özellikle ligin ikinci yarısında oyuncusundan çok daha farklı bir performans beklediği öğrenildi.

14 MAÇA ÇIKTI

Mathieu Valbuena, bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 14 maça çıktı. Fransız futbolcu, 2 gol atarken 5 kez de asist yaptı. 810 dakika süre alan Valbuena, ligde ise 9 maçta 1 gol 4 asistle oynadı. Avrupa'da 5 maçta 1 gol 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, takımın en üretken isimlerinden oldu.

(Milliyet)

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