Ersun Yanal ve Comolli'den transfer zirvesi
Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal'ın aklı fikri gelecek sezonun şampiyon takımını kurmak.
Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek son 3 haftaya rahat giren Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal'ın aklı fikri gelecek sezonun şampiyon takımını kurmak. Yönetim ve Comolli ile bir araya gelen Ersun Yanal, "Ligde kefeni yırttık. Önümüzdeki sezon için planlama yapmalıyız. Transferde de hızlı haraket etmeliyiz" dedi.
HAZIRLIK KAMPINA YETİŞMELİ
Takımda ciddi eksikliklerin olduğunu dikkat çeken Yanal, "Hazırlık kampına kadar mümkünse tüm takviyeler yapılmış olmalı. Transfer geciktikçe adaptasyon da daha geç oluyor. Zaman kaybetmeyelim" diye konuştu.
KARAKTERLİ, YETENEKLİ, DAYANIKLI
Yanal şöyle devam etti:
"Kalmasını istediğim oyuncular büyük oranda belli. Zaafımız olan bölgelere karakterli, yetenekli ve dayanıklı isimler istiyorum. Sadece sözleşmesi biten oyuncularla bu işi çözemeyiz. Bu oyuncular zaten genç değiller. Çabuk karar verip, gerekli takviyeleri bir an önce yapmamız şart"
(Takvim)
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