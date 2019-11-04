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Ersun Yanal yönetimden Ahmed Musa'yı istedi

Devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Ahmed Musa’yı gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, Ocak ayında Al Nasr’a kiralama teklifinde bulunacak.

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GÜNEŞ
 
F.BAHÇE’DE transfer çalışmaları şimdiden başladı... Sezon başında Slimani, Frey ve Soldao’yla yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye sadece Vedat Muriç’i transfer etmişti. Vedat’a alternatif olması için alınan Mevlüt'ün ise istenilen performansı sergileyememesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın yönetimden golcü takviyesi istediği belirtildi.
 
1.5 AYDIR KADRODA YOK
 
Başkan Ali Koç’la görüşen Yanal’ın “Mevlüt iyi bir oyuncu ancak şampiyonluk yolunda daha güçlü olmalıyız. Vedat’a bir şey olursa Mevlüt’le gitmemiz çok zor. Bir isim daha kadroya katmalıyız” dediği ve listesini verdiği belirtildi. Yanal’ın listesinin ilk sırasında ise Al Nasr forması giyen Ahmed Musa olduğu kaydedildi. Yönetim, ocak ayında golcü futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak. Ahmet Musa, 1.5 aydır Nasr’da kadroya alınmıyor.

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