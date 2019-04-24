Ersun Yanal'da sert uyarı: Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor yenilgisinin ardından, takımla çok sert geçen bir toplantı yaptı. Büyük maçlarla, diğer karşılaşmalar arasındaki performanstan şikâyetçi olan Yanal, Galatasaray derbisindeki direnci, Alanya karşısında gösteremediklerini söyledi.

Sözlerine, "Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?" diyerek başlayan Yanal, "Geriye 5 tane 90 dakikamız kaldı. Hepsini de Galatasaray derbisinin sertlik düzeyinde oynamamız gerekiyor. Aksi halde kulüpte çok radikal kararlar alınacak" ifadelerini kullandı

JAİLSON VE ZAJC GÖREVE

Futbolcularının Alanyaspor maçındaki performansını ağır bir şekilde eleştiren Ersun Yanal, Trabzonspor mücadelesinde kadro değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, orta sahada Tolgay Arslan ve Mehmet Topal'ın performansından memnun olmadığı, yerlerine Jailson ve Miha Zajc'a görev vermeyi planladığı öğrenildi. Trabzonspor maçında cezası dolan Hasan Ali sol beke, Soldado ise forvete geçecek. Moses sakatlığı, Mehmet Ekici ise cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

JOHNSON İDMANDA!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Samuel Johnson tesisleri ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

(Sabah)