Ersun Yanal'dan Alanyaspor'a özel önlem
Ersun Yanal, önceliği savunmaya verdi. İlk hedef olarak maçlarda gol yememeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, bu sebepten dolayı Alanya karşısında Rami, Zanka, Jailson ve Gustavo birlikte oynayacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, hafta sonu karşılaşacakları Alanyaspor’a özel önlem alıyor... Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi zorlu rakibi karşısında gol yememek. Yanal bunun için kadroda bir takım değişikliğe gidecek. Deniz Türüç’ü yedeğe çekmeyi planlayan kurt hoca, stoperde Zanka-Rami ikilisinde görev verecek. Savunmanın önünde ise Gustavo ve Jailson olacak. Dört defansif isimle maça çıkacak olan Yanal, Rodrigues’in hızından yararlanarak kontradan gol bulmaya çalışacak.
(Güneş)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.