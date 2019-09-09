28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7222
  • 6,3137
  • 277.474
  • 100085
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal'dan Alanyaspor'a özel önlem

Ersun Yanal, önceliği savunmaya verdi. İlk hedef olarak maçlarda gol yememeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, bu sebepten dolayı Alanya karşısında Rami, Zanka, Jailson ve Gustavo birlikte oynayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, hafta sonu karşılaşacakları Alanyaspor’a özel önlem alıyor... Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi zorlu rakibi karşısında gol yememek. Yanal bunun için kadroda bir takım değişikliğe gidecek. Deniz Türüç’ü yedeğe çekmeyi planlayan kurt hoca, stoperde Zanka-Rami ikilisinde görev verecek. Savunmanın önünde ise Gustavo ve Jailson olacak. Dört defansif isimle maça çıkacak olan Yanal, Rodrigues’in hızından yararlanarak kontradan gol bulmaya çalışacak.

(Güneş)

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, Halit’i öldürdü

Cezaevinden izinli çıktı, Halit’i öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA