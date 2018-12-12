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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Resmi görüşme yaptık'

Sarı-Lacivertli kulübe imza atması an meselesi olan teknik direktör Ersun Yanal, merakla beklenen açıklamayı yaptı.

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Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye imza atmayı beklerken yakın dostlarıyla yaptığı sohbette olan biteni özetledi. Yanal, Fenerbahçe ile anlaştığını, başkan Ali Koç ile durum değerlendirmesi yaptığını da ifade etti.

Halen takımın başında bir teknik direktör olduğuna da dikkat çeken Ersun Yanal, Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre yakın dostları ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri aktardı:

"Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan Sayın Ali Koç ile de bir görüşme yaptık, takımla ilgili fikir alıverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil."

Transfer istedi

"Taraftarın bana karşı sevgisi çok büyük. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ama mutlaka takviye yapılmalı."

Bilindiği üzere Fenerbahçe ile Ersun Yanal 1.5 yıllık prensip anlaşmasına varmış ancak Philip Cocu'nun tazminat sorunu nedeniyle resmi açıklama yapılamamıştı.

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