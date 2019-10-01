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Ersun Yanal'dan futbolcularına teşekkür ve uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 biten Galatasaray derbisinde rakipten daha iyi olmalarına rağmen hücum bölgesindeki tercih hataları nedeniyle üç puanı kaçırmalarından yakındı.

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Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

KADIKÖY GİBİ RAHAT!

"Büyük bir mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes bu konuda daha fazla konsantre olmalı ve üçüncü bölgede sakin kalmalı. Türkiye'nin en zor deplasmanındaydık. Ancak maçı Kadıköy'deki gibi rahat oynadık. Hepinizin yardımlaşma içinde olması maçın bu kadar rahat geçmesini sağladı. Bunun için de teşekkür ederim."

RODRİGUES YOK İSLA YETİŞİYOR

Rodrigues'in derbiden sonra cuma akşamı oynanacak Antalyaspor maçında da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi. Galatasaray mücadelesinde sakatlanan İsla'dan ise iyi haber geldi. Şilili futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyebilecek.

HASAN ALİ ŞOKU

Fenerbahçe'de bu sezon ayak tabanındaki ağrı nedeniyle sadece Galatasaray derbisinde son 1 dakika şans bulabilen Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcu ayağına özel yapılan tabanlığındaki uyumsuzluk nedeniyle, ileride sıkıntı yaşamamak için ABD'ye giderek yeni tabanlık yaptıracak. Hasan Ali'nin Antalya maçını kaçırıp, Denizli'ye yetişmesi planlanıyor.

(Sabah)

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