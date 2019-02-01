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Ersun Yanal'dan galibiyet yorumu! 'Çok özlemiştik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında 2-0 kazanılan Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmadaki performanslarını değerlendiren Erun Yanal ''Bunu çok özlemiştik. Oyunun bölümleri var. Oyuna çok hızlı başlayan, her türlü atak pozisyonu elinde bulunduran bir takımdan sonra bekleyen bir takıma düşmek ve sonra yeniden iştahı kabarmış bir takım gibi oynamak. Burada eksikler oldu. Rakibimiz eksik kaldığında özgüven açısından fırsat yakalamıştık. Ama en azından uzun süredir kazanamayan, kazanmakta zorlanan ya da kazanırken zorlanan bir takımdan buraya gelmek kolay değildi. Ben taraftarlarımızın olumlu desteği için çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Moses'ın performansını da değerlendiren Yanal, ''Kariyerinde yüksek performansı olduğu bir bölge kanat... Şimdi işleyen bir takım içinde onu her iki kanatta da oynatmak bizim işimize geliyor. Bütün oyuncularımız oyuna girikten sonraki katkılarında olağanüstüydüler'' dedi.

Ligdeki gelen durumlarını anlatan Yanal, ''Fenerbahçe büyük oyuncularıyla burada oynamak ve herkesi futbol zevkinden mahrum etmeyecek bir takım, ve bunu yapacağız. Ben inanıyorum. Hem Avrupa'da hem ligde en üst performansı almaya çalışacağız. Bunu çok daha hızlı bir şekilde yapalım isterdik. Ama o günden bugüne gelişen bir oyun var. Sezonu galibiyetlerle, şampiyon olacak bir takımın mücadelesinde sahaya çıkmalıyız'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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