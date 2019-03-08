Ersun Yanal'dan iddialı açıklama! 'Kazanacağız'

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe şampiyon olma hesapları yapan Başakşehir'e meydan okudu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, hiç kimseden çekinmediklerini söylerken, lidere meydan okudu. "Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar" diyen Yanal "Bu sezon zirveden uzak kaldık. Ama kimliğimizi koruyoruz. Eğer biz olamıyorsak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Çıkıp camiamıza yakışan bir mücadele sergileyeceğiz. Temiz bir oyunla, kazanmak için bütün gücümüzle savaşacağız" ifadesinde bulundu. Ersun Hoca "Fenerbahçe her zaman böyleydi, böyle de devam edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Başakşehir'i de yeneceğiz. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Şiddetli pres, hızlı pas

Rize'nin ardından Başakşehir'i de devirerek çıkışı sürdürmek isteyen Ersun Yanal, zaferi getirecek planını da oyuncularına detaylı bir şekilde anlattı. Başakşehir'in ayağa paslarla rakibi yorup dengesini bozarak sonuca gittiğini vurgulayan Yanal "Buna izin vermeyeceğiz. Yüksek şarjlı presle orta saha üstünlüğünü ele geçirip ezberlerini bozacağız. Onlara kendi oyunumuzu kabul ettireceğiz" dedi. Rakibin pas trafiğini durdurup bloklar arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefleyen Yanal, skor üstünlüğünü ise kanat organizasyonlarıyla ele geçirmeyi planlıyor. Moses, Valbuena, Mehmet Ekici ve Soldado'yu özel olarak hazırlayan tecrübeli teknik adam, Başakşehir'i sahasına hapsedip nefes aldırmadan saf dışı bırakmak istiyor.

Kampanya geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'ndeki yazısında, "Çok yakın bir zamanda camiamızın geleceği açısından mali sıkıntılarımızı aşmada önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bir kampanyayı hayata geçireceğiz. Geçmiş sezonlardaki denk hesap açığını telafi edecek tek imkan önümüzdeki günlerde başlatacağımız gelir olarak sayılabilecek destek kampanyamızın başarısıdır" ifadesini kullandı.

Dirar'dan kötü haber

Rize maçı öncesi adale ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarılan Nabil Dirar, Başakşehir deplasmanında da görev yapamayacak. Arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Faslı yıldız yoğun tedaviye rağmen iyileşemedi. Dirar'ın Kadıköy'de oynanacak Sivas maçına yetişmesi bekleniyor. Bu hafta ise sağ açıkta yine Moses görev alacak.

(Türkiye)