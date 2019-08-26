Ersun Yanal'dan iki oyuncuya özel tebrik

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Çekinerek gittiği Başakşehir deplasmanında güçlü rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle deviren Fenerbahçe’de moraller tavan yaparken, Ersun Yanal’ın sergilediği başarılı performanstan dolayı iki futbolcuyu özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

TOLGA CİĞERCİ MÜKEMMELDİ

Sakatlık problemlerinden dolayı uzun bir süre futboldan uzak kalmasına rağmen, sezona iyi bir giriş yapan ve Başakşehir karşısında eski dinamik görüntüsünü sahaya yansıtan Tolga Ciğerci teknik heyetten tam not alırken, 27 yaşındaki futbolcunun yaptığı asist ise sarı lacivertli taraftarlara parmak ısırttı. Fizik kapasitesini her geçen gün artırdığı gibi topla oynama becerisini geliştiren Tolga kendisine sabreden camiasına bir anlamda teşekkür ederken, milli futbolcunun böyle devam etmesi halinde Ozan Tufan’la birlikte orta sahanın değişmez ismi olacağı belirtildi.

ZANKA ADİL RAMİ İLE DAHA İYİ OLACAK

Tolga Ciğerci ile birlikte Fenerbahçe’de oynadığı futbolla alkış toplayan bir diğer futbolcu ise Zanka oldu. Hem Gazişehir Gaziantep, hem de Başakşehir karşısında mükemmel bir performans sergileyen Danimarkalı stoperin yerinde müdahaleleri, hırsı, hızı ve çevik yapısı göze çarparken, 29 yaşındaki oyuncunun partnerini de bulması halinde üstüne koyarak yoluna devam edeceği ifade ediliyor.