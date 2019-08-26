31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7909
  • 6,4464
  • 281.805
  • 96304
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal'dan iki oyuncuya özel tebrik

Başakşehir karşısında oynadıkları futbolla büyük alkış toplayan Tolga Ciğerci ve Zanka, Ersun Yanal'ın yeni prensi oldular.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Çekinerek gittiği Başakşehir deplasmanında güçlü rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle deviren Fenerbahçe’de moraller tavan yaparken, Ersun Yanal’ın sergilediği başarılı performanstan dolayı iki futbolcuyu özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

TOLGA CİĞERCİ MÜKEMMELDİ

Sakatlık problemlerinden dolayı uzun bir süre futboldan uzak kalmasına rağmen, sezona iyi bir giriş yapan ve Başakşehir karşısında eski dinamik görüntüsünü sahaya yansıtan Tolga Ciğerci teknik heyetten tam not alırken, 27 yaşındaki futbolcunun yaptığı asist ise sarı lacivertli taraftarlara parmak ısırttı. Fizik kapasitesini her geçen gün artırdığı gibi topla oynama becerisini geliştiren Tolga kendisine sabreden camiasına bir anlamda teşekkür ederken, milli futbolcunun böyle devam etmesi halinde Ozan Tufan’la birlikte orta sahanın değişmez ismi olacağı belirtildi.

ZANKA ADİL RAMİ İLE DAHA İYİ OLACAK

Tolga Ciğerci ile birlikte Fenerbahçe’de oynadığı futbolla alkış toplayan bir diğer futbolcu ise Zanka oldu. Hem Gazişehir Gaziantep, hem de Başakşehir karşısında mükemmel bir performans sergileyen Danimarkalı stoperin yerinde müdahaleleri, hırsı, hızı ve çevik yapısı göze çarparken, 29 yaşındaki oyuncunun partnerini de bulması halinde üstüne koyarak yoluna devam edeceği ifade ediliyor.

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün sona eriyor

Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün sona eriyor

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Koyun oldum yüzdüm ardı sıra

Koyun oldum yüzdüm ardı sıra

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Bu listeye bakmadan almayın! İşte kalem kalem otomobil fiyatları

Bu listeye bakmadan almayın! İşte kalem kalem otomobil fiyatları

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA