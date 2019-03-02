Ersun Yanal'dan Jailson'a: Performansındaki artışın farkındayım
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, uzun süredir ilk 11'e hasret kalan Jailson'a özel destekte bulundu.
Fenerbahçe'de yedeğe düşen Jailson, tekrar 11'e girebilmek için yoğun çaba harcıyor.
İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Jailson'u kaybetmek istemeyen teknik direktör Ersun Yanal da oyuncusuyla bire bir görüşüp, "Performansındaki artışın farkındayım. En kısa zamanda seni oynatacağım" diye moral verdi.
Jailson, bu sezon 20 maçta sarı lacivertli formayı giyip, 2 gol ve 1 asist katkısı vermişti.
(Sabah)
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