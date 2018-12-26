Ersun Yanal'dan kadro dışı kalan futbolculara af
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 4 futbolcu için Ersun Yanal'ın vereceği karar merakla bekleniyordu...
Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kadro dışındaki isimlerle ilgili af sinyali vermişti.
KAMPTA OLACAKLAR
Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, Aatif, Dirar ve Ozan Tufan'la ilgili 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.
(Takvim)
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