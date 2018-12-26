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Ersun Yanal'dan kadro dışı kalan futbolculara af

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 4 futbolcu için Ersun Yanal'ın vereceği karar merakla bekleniyordu...

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Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kadro dışındaki isimlerle ilgili af sinyali vermişti.

KAMPTA OLACAKLAR

Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, Aatif, Dirar ve Ozan Tufan'la ilgili 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.

(Takvim)

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