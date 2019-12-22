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Spor

Ersun Yanal'dan kafa karıştıran açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 'Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi' dedi.

22.12.2019  21:32 - Güncelleme: 22.12.2019  21:32

Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;

"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."

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