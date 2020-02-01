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Spor

Ersun Yanal'dan maçın hakemine tepki

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

01.02.2020  22:46 - Güncelleme: 01.02.2020  22:46

Mücadeleyi değerlendiren Ersun Yanal, "Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek." dedi.

Ersun Yanal ayrıca, "Fenerbahçe'nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek. Kruse'nin pozisyonu izledim, konuşulan şeyler doğru, üzgünüm, futbolun önüne geçiyor. Bugün halbuki her şey güzeldi, her şey futboldu ama futbolun önüne geçti." açıkalmasını yaptı.

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