Ersun Yanal'dan maçın hakemine tepki

01.02.2020 22:46 - Güncelleme: 01.02.2020 22:46

Mücadeleyi değerlendiren Ersun Yanal, "Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek." dedi.

Ersun Yanal ayrıca, "Fenerbahçe'nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek. Kruse'nin pozisyonu izledim, konuşulan şeyler doğru, üzgünüm, futbolun önüne geçiyor. Bugün halbuki her şey güzeldi, her şey futboldu ama futbolun önüne geçti." açıkalmasını yaptı.

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