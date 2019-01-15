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Ersun Yanal'dan Mehmet Topal'a kesik

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Antalya'daki devre arası kampında yapılan çalışmalar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasındaki kadro büyük ölçüde şekillendi.

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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Antalya'daki devre arası kampında yapılan çalışmalar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasındaki kadro büyük ölçüde şekillendi. Takımında isimlerin değil hak edenlerin oynayacağını belirterek adalet vurgusu yapan Ersun Yanal'ın gözüne giren isimler kadro dışı cezaları biten Volkan ve Dirar ile takımın en skoreri Frey oldu. Dereağzı'nda çalıştığı dönemde performansını artıran Volkan, yan toplardaki zaafları nedeniyle eleştirilen Harun'un önüne geçmekte zorlanmazken Yanal ikinci yarıda kaleyi kaptana teslim etme kararı aldı.

Volkan, performansı ve tecrübesiyle yeniden birinci kaleci olarak görev yapacak. Yanal'ın bankolarından birisi de Dirar olacak.Kampın en güçlü ismi olarak öne çıkan Faslı yıldızın ilk 11'deki yeri garanti. Yanal, fiziksel değerleri, takım disiplinine uyumu, kapasitesi ve hırsıyla gözüne giren Dirar'ı en önemli kozlarından birisi olarak sahaya sürecek.

Golcüler arasındaki yarışta ise takımın en skoreri olmasına rağmen Slimani ve Soldado'yla kıyaslandığında zayıf halka olarak gösterilen Frey yine öne çıkmayı başardı. Ersun Hoca, özel olarak ilgilendiği Slimani ile Soldado'dan beklediği reaksiyonları alamazken, İsviçreli takımın bir numaralı golcüsü olma yolunda emin adımlar attı. Kampın hayal kırıklığı ise Mehmet Topal oldu. Tecrübeli oyuncunun ilk 11'e yer bulması zor görünüyor.

(Takvim)

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

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