Ersun Yanal'dan Nabil Dirar kararı
Fenerbahçe'de yönetimle konuşan teknik direktör Ersun Yanal, 'Dirar için gelen tekliflere kapalı olalım. Ona önümüzdeki sezonda ihtiyacım var' dedi.
Ligin İlk yarısında alınan kötü sonuçlarla dalga geçip, güldüğü iddiasıyla kadro dışı bırakaılan Nabil Dirar, Ersun Yanal'ın gelecek sezonki yapılanmasında kritik bir öneme sahip.
Faslı oyuncuyu sağ önde Moses'ın yokluğunda, sağ arkada Isla'nın yedeği olarak ve ön liberoda Mehmet Topal'ın alternatifi olarak gören Yanal, kesinlikle kadroda tutulmasını istiyor.
YANAL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Ersun Yanal, "Dirar için gelecek tüm tekliflere kapalı olalım. Ona gelecek sezon ihtiyacım var. Planlarımda çok önemli bir yere sahip" dedi.
(Takvim)
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