Ersun Yanal'dan Ocak listesi

BAŞKAN Ali Koç’un “Seneye şampiyon olacak bir kadroyu şimdiden kuracağız. Gerekirse Avrupa’ya gitmeyiz” diyerek ocak ayında önemli transferlerin yapılacağı sinyalini vermişti. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da Koç’un açıklamalarına paralel olarak yeni takımı oluşturma yolunda ilk adımları atarak öncelikle 4 mevkiye takviye istediği öğrenildi

ZENELİ BEDELSİZ GELEBİLİR

Yanal, takımın en fazla aksayan yönünün orta saha, kanatlar, sol bek ve forvet olarak belirledi. Yönetim de hemen kolları sıvadı. Kanarya’da kanat için iki isim öne çıktı. Bunlardan birisi Heerenveen’de forma giyen 23 yaşındaki Arber Zeneli. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kosovalı oyuncuyu Kanarya bedelsiz almaya çalışacak. Bu mevki için aynı zamanda sol bek de oynayan Manchester City’li Oleksandr Zinchenko alternatif isim.

RAMİRES OLMAZSA KUCKA ADAY

Kanarya 10 numara mevkisi için de iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan birisi Çin ekibi Suning’de forma giyen ancak uzun süredir oynamayan Ramires. 31 yaşındaki oyuncuda pürüz çıkarsa, Trabzon ile yollarını ayırmak üzere olan Kucka üzerinde durulacak. Forvet için yine Trabzon’dan ayrılan Burak Yılmaz ilk alternatif. Tecrübeli oyuncu olmazsa başka isim bakılacak. Stoperde de ilk aday PSV’nin 27 yaşındaki Fransız yıldızı Isimat-Marin.