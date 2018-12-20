Ersun Yanal'dan Ocak listesi
Ersun Hoca, golcü, 10 numara, stoper ve bir de kanat için oyuncu talebinde bulundu. Yönetim kanatta Zeneli ve Zinchenko, 10 numarada Ramires ve Kucka, forvette Burak Yılmaz ve stoperde Mirin için temaslara başladı.
- StarSpor
BAŞKAN Ali Koç’un “Seneye şampiyon olacak bir kadroyu şimdiden kuracağız. Gerekirse Avrupa’ya gitmeyiz” diyerek ocak ayında önemli transferlerin yapılacağı sinyalini vermişti. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da Koç’un açıklamalarına paralel olarak yeni takımı oluşturma yolunda ilk adımları atarak öncelikle 4 mevkiye takviye istediği öğrenildi
ZENELİ BEDELSİZ GELEBİLİR
Yanal, takımın en fazla aksayan yönünün orta saha, kanatlar, sol bek ve forvet olarak belirledi. Yönetim de hemen kolları sıvadı. Kanarya’da kanat için iki isim öne çıktı. Bunlardan birisi Heerenveen’de forma giyen 23 yaşındaki Arber Zeneli. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kosovalı oyuncuyu Kanarya bedelsiz almaya çalışacak. Bu mevki için aynı zamanda sol bek de oynayan Manchester City’li Oleksandr Zinchenko alternatif isim.
RAMİRES OLMAZSA KUCKA ADAY
Kanarya 10 numara mevkisi için de iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan birisi Çin ekibi Suning’de forma giyen ancak uzun süredir oynamayan Ramires. 31 yaşındaki oyuncuda pürüz çıkarsa, Trabzon ile yollarını ayırmak üzere olan Kucka üzerinde durulacak. Forvet için yine Trabzon’dan ayrılan Burak Yılmaz ilk alternatif. Tecrübeli oyuncu olmazsa başka isim bakılacak. Stoperde de ilk aday PSV’nin 27 yaşındaki Fransız yıldızı Isimat-Marin.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.