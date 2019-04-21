Ersun Yanal'dan öğrencilerine Alanyaspor uyarısı

Soldado'nun cezalı duruma düşmesiyle golcüsüz kalan, Hasan Ali, Mehmet Ekici ve Moses gibi kozlarından mahrum olan sarı-lacivertlilerin bu sezon 14 dış saha maçında 1 defa galip gelmesi de endişe veriyor.

Ancak, teknik direktör Ersun Yanal, evinde, ligin ilk 4 sırasındaki takımlara karşı 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Alanya'ya mağlubiyeti tattırmakta kararlı.

Yanal "Biz Fenerbahçeyiz. Bahane üretmeyiz" diyerek oyuncularını ikaz etti.

"Trabzon'u unutmayın"

Yanal, Hasan Ali'nin yokluğunda İsmail'e görev verme kararı alırken, Moses'ın yerine de Dirar'ı çekecek. Bu hamleyle Isla da ilk 11'e geri dönecek.

Derbide attığı golle tam not alan Elif, yine Ekici'nin boşluğunu doldururken, Zajc kulübede beklemeye devam edecek. Golcü yokluğunda en uçta oynama sorumluluğunu ise Ayew yüklenecek.

Alanya maçını sıçrama fırsatı olarak gören Ersun Hoca, Kadıköy'deki Trabzonspor karşılaşmasını da düşünerek ceza sınırındaki Harun, Skrtel, Elif, Dirar, Tolgay, İsmail ve Neustadter'den dikkatli olmalarını istedi.

(Türkiye)