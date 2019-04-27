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Ersun Yanal'dan öğrencilerine Trabzonspor uyarısı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu.

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Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan ancak skordan çok ortaya konan futbol nedeniyle taraftarlarının tepkisini alan Fenerbahçe, Trabzon maçına mutlak 3 puan için çıkacak. Hafta boyunca takımına hem taktiksel hem de mental anlamda destek vermeye çalışan Ersun Yanal, dün bir toplantı gerçekleştirdi.
 
GERÇEK BİR DERBİ ŞÖLENİ OLACAK
 
Dolu tribünler önünde tam bir derbi şöleninin yaşanacağını belirten Yanal, "Taraftar yine yanımızda olacak. Onlara borcumuz var. Trabzon'u yenersek sezonu belki kurtaramayız ama en azından güvenlerini kazanırız" dedi.
 
ALANYA MAÇI TESADÜF OLMALI!
 
Yanal şöyle devam etti: Sadece puan olarak değil prestifjolarak da önemli bir maç. Alanya maçının gerçeği yansıtmadığı, bu takımın kalitesinin olduğunu ispat etmeliyiz. Tüm enerjimiz sahada olmalı..
 
DAHA ÇABUK DÜŞÜNMELİYİZ!
 
Basit top kayıpları en büyük düşmanımız. Bunun için saha içinde çabuk düşünüp çabuk karar vermeliyiz. Artık duran toptan gol yemiyoruz ama kontralardan da yememeliyiz. Üzerimizde çubuklu olduğunu hiç unutmamalıyız.
 
(Takvim)
 

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