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Ersun Yanal'dan şampiyonluk sorusuna yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ersun Yanal sözlerine "Dört şehidimiz var. Vatan için canını veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelelerine başsağlığı diliyorum." diyerek başladı.

"İYİ BİR OYUN OYNADIK"

Kasımpaşa galibiyetini değerlendiren Ersun Yanal, "Bugün kazandık, iyi bir oyun vardı. Zaman zaman stresten üstünlüğümüzü kaybettik. Ancak oyunun belirli bir bölümünde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Skoru bulmak en büyük dert. Biz bu sene bunu çok sık yaşadık." dedi.

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

"Taraftarlar seneye şampiyon olmak istediklerine yönelik tezahüratlar yaptı, neler söleyeceksiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Ersun Yanal, "Bu sene Fenerbahçe, kendi istatistiklerini de değiştirdi. Hiçbirimizin mutlu olmadığı, memnun olmadığı, hepimizin düşünmesi gereken bir sezon. Bundan sonraki süreçte şapkamızı önümüze koyarak yapabileceklerimizi düşünmeli ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlamalıyız. Üç maçımız var ve bu üç maçı kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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