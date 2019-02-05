Ersun Yanal'dan Slimani'ye terapi

Ersun Yanal, Islam Slimani’yi kendine getirmek için çabalıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm yükü Soldado’ya yükleyip onu yıpratmak istemiyor. Zenit maçında tek forvet oynaması beklenen Cezayirli forvetle motivasyonunu yükseltmeye yönelik konuşma yapılıyor. Arkadaşları da destek oluyor.

Akşam