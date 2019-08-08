Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un transferde öncelikli hedef olarak saydığı '6 numara' için birçok aday var. Ancak Ersun Yanal'ın gönlünde yatan isim Luiz Gustavo. Başarılı teknik adam, sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı son transfer zirvesinde bu talebini dile getirdi. Yanal, "Mutlaka transfer etmeliyiz" dediği Luiz Gustavo için, "Orta sahada beklentilerimizin hepsini karşılayacak bir isim. Kadronun en önemli parçalarından biri olur. Bu transfer için elimizden geleni yapmalayızı" ifadelerini kullandı. Yönetimin de onay vermesinin ardından Comolli, önceliği Sambacı'ya verdi.

ESKİ YILDIZLAR DEVREYE GİRDİ

Yönetim cephesi, Marsilya'yı ikna etmek için uğraşıyor. Sarı-Lacivertliler'in eski Brezilyalılar'ı Alex ve Deivid ise Luiz Gustavo'ya Fenerbahçe'yi anlatıyor! 32 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Çubuklu'yu giymeye hazır. Kulüplerin anlaşması halinde, Gustavo ile el sıkışmak hiç de zor olmayacak!

MARSILYA'DA HAREKETLİ SAATLER

Fransız ekibi, bir sol bek (Barcelona'lı Miranda), bir orta saha (Nantes'lı Rongier) ve bir forvet almak için oyuncu satmaya çalışıyor. Bu konuda adaylardan biri Morgan Sanson. Başarılı orta saha oyuncusuna Premier Lig ekipleri Everton ve Crystal Palace talip. Ancak Fransız basını, Sanson'un bu iki ekibe sıcak bakmadığı iddiasında. Premier Lig'de bugün transfer dönemi bitecek. Eğer Sanson satılmazsa, gönderilecek isim konusunda ibre Luiz Gustavo'ya dönecek.

(Fanatik)