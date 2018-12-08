Ersun Yanal'dan üç şart

FENERBAHÇE’DE teknik direktör adayları arasında ismi ilk sırada yer alan Ersun Yanal ile görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertli kulübün İkinci Başkanı Semih Özsoy, Yanal ile görüşmeleri sürdürürken, tecrübeli çalıştırıcının görevi kabul etmek için bazı şartlar öne sürdüğü ve kabul edilmesi halinde imza atacağı belirtildi.

KADRO ŞU HALİYLE YETERSİZ

Yanal’ın şartları şunlar: 1- Mevcut kadro yetersiz. Avrupa Ligi’nde başarılı olmak Süper Ligi bu sezon en iyi yerde bitirmek ve gelecek sezon da şampiyonluğa oynamak için kadronun yeni bir yapılanmaya gitmesi şart. İlk planda da devre arasında 4 takviye yapılacak. Bir forvet, bir stoper, orta sahada oyunu yönlendirecek bir isim ve bir kanat oyuncusu alınmalı.

YETKİ ÇATIŞMASI ZARAR VERİR

2- Sözleşme süresinin 6 ayla sınırlı kalması yetersiz. En az 1.5 yıllık mukavele imzalamam gerekiyor. Görevi kabul edeceksem, uzun vadeli olmalı. 3- Sportif Direktör Comolli’ye bağlı çalışmam. Bu takımda yetki çatışması doğurur. Rahat çalışamazsam başarılı olamam. Her konuda doğrudan Başkan Ali Koç’a bağlı olarak görev yaparım.