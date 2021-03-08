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Spor

Ersun Yanal'dan üst üste alınan beraberlikler sonrası itiraf

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonu konuştu.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 19:19 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 19:19
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Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaya yakın oldukları bir maçtan berabere ayrıldıklarını aktardı.

Uzun zamandır maçları kazanmaya yakın oynamalarına rağmen berabere kaldıklarını kaydeden Yanal, "Yine aynı senaryoyu yaşadık. Ofansif gücümüzü daha iyi kullanabiliriz. Bu konuda biraz cömert olmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hücum beceresini güçlendirmeliyiz. Daha iyi olmalıyız. Rakibimizin bizim izin vermemiz sonucu kurduğu sahte üstünlük sırasında çok rahatlıkla pozisyonlar bulabilirdik. Bu üstünlük sırasında gol yedik. Disiplinden hiç kopmadan maçı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Bütün oyuncuların bu takımın kurulmasında büyük emeği olduğuna dikkati çeken Yanal, "Bütün futbolcularımın bir değeri var. İyi bir takım olma konusunda fedakarlık yapıyorlar. Yeteneklerini birleştirip daha iyi şeyler yapacaklardır." diye konuştu.

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