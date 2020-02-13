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Spor

Ersun Yanal'dan uyarı: Sadece sahaya bakın!

Ersun Yanal, oyuncularını bu sözlerle uyardı: “Hakem kararlarını değiştiremeyiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Saha dışındaki mücadeleyi yönetim verir. Bize düşen maçları kazanmak.”

13.02.2020  00:01 - Güncelleme: 13.02.2020  08:00

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü idmanda öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularından sahaya odaklanmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim işimiz futbol oynamak. Yaşananlar geride kaldı. Geçmişe takılıp kalmamalıyız. Geriye dönüp hakem kararlarını değiştiremeyiz. Biz saha içinde kalmalıyız. Sizden tek istediğim saha içine odaklanmanız. Saha dışındaki mücadeleyi başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuz verir” dedi.

İKİ KUPAYI DA ALMALIYIZ

Sezon sonunda taraftara ve camiaya kupalar hediye etmek istediklerinin de altını çizen Yanal, “Türkiye Kupası’nda yarı finale çıktık. Hedefe adım adım ilerlemeli ve yarı finalde gelecek rakibimizi de geçerek final çıkmalıyız. Sonrasında da kupayı müzemize getirmeliyiz. Ligde de bundan sonra kayıp istemiyorum. Bize düşen her maçı kazanmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. İki kulvarda da kupayı almalıyız. Bize yakışan bu” diye konuştu.

BİZİM GÖREVİMİZ BELLİ

Ersun Yanal sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz Fenerbahçe’yiz... Türkiye’nin en büyük camiasıyız... Bizim görevimiz taraftarımızı, yönetimimizi ve camiamızı mutlu etmek. Bunun için buradayız. Bunu başarmanın en önemli noktası da maçlarımızı kazanıp, sezon sonunda istediğimiz hedeflere ulaşmak. Bu yola beraber çıktık. Beraber hedeflere ulaşacağız. Şimdi sadece Ankaragücü maçına konsantre olun. Lig daha yeni başlıyor.”

(Akşam)

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