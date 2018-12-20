Ersun Yanal'dan Volkan Demirel ve Ozan Tufan'a af çıkmadı

Ersun Yanal'ın dönüşü ile birlikte Fenerahçe'de kadro dışılara af gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konuydu. Yanal önceki gün bu soruya, "Henüz görevimin üçüncü günündeyim. Antalya maçının ardından daha net ve açık cevaplar verebilrim." yanıtını vermişti. Yanal'ın kararının ardından Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönmesi yönünde olacağı öğrenildi.

VOLKAN VE OZAN'A VİZE YOK

2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor.