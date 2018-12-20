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Ersun Yanal'dan Volkan Demirel ve Ozan Tufan'a af çıkmadı

2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor.

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Ersun Yanal'ın dönüşü ile birlikte Fenerahçe'de kadro dışılara af gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konuydu. Yanal önceki gün bu soruya, "Henüz görevimin üçüncü günündeyim. Antalya maçının ardından daha net ve açık cevaplar verebilrim." yanıtını vermişti. Yanal'ın kararının ardından Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönmesi yönünde olacağı öğrenildi.

VOLKAN VE OZAN'A VİZE YOK

2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor.

ADRES ALANYA

Ozan'ın devre arasında Süper Lig ekiplerinden Alanya'ya kiralanacağı, kaleci Volkan'ın ise Türkiye'de ayrılacağı gelen bilgiler arasında. 

İYİ TEKLİF GELİRSE SATILABİLİR

Bu arada Belçika basını Dirar'a Club Brugge'ün talip olduğunu iddia ediyo. Yönetimin iyi bir teklif karşısında ayrılacağı sıcak bakması gündemde.

(Sabah)

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