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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile anlaşma ihtimali yüzde 52!

Fenerbahçe’de teknik direktör adayları arasında Ersun Yanal ismi ön plana çıkmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcıya yakın isimler Sarı-Lacivertliler’in ilgisini doğruluyor. Anlaşma sağlanma ihtimalini ise yüzde 52 olarak belirtiyorlar.

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F.BAHÇE’DE şok Rize yenilgisi sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç önderliğinde yönetim kurulu dün bir araya geldi. Yönetim kurulu toplantısı sonrası Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Cocu ile bir araya gelen Koç bir durum değerlendirmesi yaptı. Kısa süre içinde net kararların alınması bekleniyor. Kulislerde Ersun Yanal ismi ön plana çıkmış durumda... Tecrübeli çalıştırıcıya yakın isimler Fenerbahçe’nin ilgisini doğruluyor. Transferin olma ihtimalini ise %52 olarak belirtiyorlar.

GÖREVLERİ KISITLANIYOR

Yönetimin Comolli ile ilgili de önemli kararlar aldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin Fransız spor adamının görevlerinde kısıtlamaya gitme kararı aldığı belirtildi. Comolli’nin bu karara nasıl bir tepki göstereceği merak konusu. 3 yıllık anlaşması bulunan Comolli’nin görevden alınması durumunda yüklü bir tazminatın ödeneceği konuşuluyor. 

COMOLLİ’Yİ İSTEMİYOR

COCU’NUN takımdan ayrılması durumunda yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Ersun Yanal’ın F.Bahç’ye yeniden gelme konusunda şartları olduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Sportif Direktör Comolli ile birlikte çalışmak istemediği belirtiliyor. Tek yetkinin kendisinde olmasını istiyor. 

(Aksam)

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