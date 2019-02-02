Ersun Yanal'ın gelişiyle Fenerbahçe'nin ilk yarıda gol bulma istatisitği 3 katına çıktı

Fenerbahçe Cocu ve Koeman yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmanın ilk yarılarında 7 gol bularak maç başına 0.46'lık bir ortalama yakalamıştı. 16. hafta itibariyle göreve başlayan Ersun Yanal yönetiminde ise sarı-lacivertlilerin üretkenliği arttı. 5 karşılaşmanın ilk yarılarında 6 gol atıp, 1.2 gol ortalamasına ulaştı.

Öte yandan Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üst üste ikinci galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Kazanmak güzel şey. İyi bir hava yakaladık. Takım yavaş yavaş istenilen düzeye geliyor. Yeni transferlerin daha fazla katkı vermeleriyle birlikte daha da iyi olacağız. Galibiyet serimizi devam ettirip, hızla üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.