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Spor

Ersun Yanal: '70 puan bizi şampiyon yapar, rakiplerimiz de kaybedecek'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla görüşme yaptı ve bu görüşmede şampiyonluk mesajları verdi.

04.02.2020  12:16 - Güncelleme: 04.02.2020  12:16

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalıştı.

Tecrübeli hoca takımdan mağlubiyeti unutmalarını isteyerek, "Trabzonspor önünde kötü oynamadık. Ama olmayınca olmuyor. Başınızı dik tutun" diye konuştu.

"70 PUAN BİZİ ŞAMPİYON YAPAR"

"RAKİPLERİMİZ DE KAYBEDECEK"

İplerin hala kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Yanal, "70 puana ulaşırsak, bu puan bizi şampiyonluğa taşır. Çünkü rakiplerimiz de kaybedecek" dedi.

"FİKSTÜR AVANTAJINA SAHİBİZ"

Kalan haftalarda fikstür avantajına da sahip olduklarının altını çizen Yanal, "Sizlerin oyun temponuzdan çok memnunum. Bu ligin en iyi ekibiyiz. Şampiyon olacağımıza eminim" dedi.

ERSUN YANAL'DAN ÖZEL TERAPİ

Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi.

(Takvim)

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