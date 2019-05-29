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Ersun Yanal'ın olmazsa olmazı İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken teknik direktör Ersun Yanal, İrfan Can Kahveci transferinin mutlaka bitirilmesini istiyor.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü sonuçların da etkisiyle taraftarın yoğun baskısına dayanamayarak teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı oturtmuştu.

Yönetim, beklenen etkiyi yapamamasına rağmen yeni sezona da Yanal'la girme kararı aldı. Tecrübeli teknik adama kendi kadrosunu kurma fırsatı sunulunca, Yanal'ın listeye yazdığı ilk isim ise İrfan Can Kahveci oldu.

Tribünlerin arzu ettiği hücumcu takımı kurmak isteyen Yanal, Başakşehir'in 23 yaşındaki yıldızı için 'olmazsa olmaz' vurgusu yapınca yönetim de kesenin ağzını açtı.

İrfan Can, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, sarı-lacivertliler de Başakşehir'e 5 milyon avroluk teklifte bulundu.

(Türkiye)

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