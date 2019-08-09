Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi belli oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, 2013-14'teki futbolu izletmeye kararlı! Cagliari maçında da sinyal verildi.

Ersun Yanal ve kurmaylarının taktikler üstündeki mesaisi devam ederken, yönetim de beklenen takviyeleri yetiştirmek için canla-başla mücadele veriyor. Hücumdan memnun olduğunu ifade eden Ersun Yanal, defansif oyuncuların kadroya katılmasıyla beklenen futbolu izleteceği düşüncesinde. Baskılı ve hücum futboluyla bilinen Yanal, kesici bir ön libero ve hücuma yatkın bir stoper bekliyor. Hoca'nın aklında 'ofansif 4-1-4-1' var.

MEHMET TOPAL GiBi OLAMIYOR

Rakibine oyununu dayatacak yeni Fenerbahçe'de; tekniği iyi, topu oyunu hızlı sokabilen bir stoper gerekiyor. Roma'dan 33 yaşındaki Kolarov için epey uğraşıldı. Bu transferde sonuç ne olur kestirelimiyor, ancak Kolarov kalitesinde bir oyuncu şart görülüyor. Orta sahada ise eksik olan şey; kesici ön libero. Jailson'un stoperdeki yoklukta performansını beğenen Ersun Yanal, orta sahada ise ondan beklediğini göremiyor. Sebebi de; Jailson, ayrılan M. Topal kadar adam kovalamıyor ve riske girmiyor.

YENi JOKERi DENiZ TÜRÜÇ

Kayserispor'dan alınan Deniz Türüç ise Yanal'ın imdat kolu. Türüç'ün, iki kanat, on numara ve sık sık 8 numarada kullanacağı aktarıldı. Deniz Türüç, olası bir tercih darlığında, merkez orta sahadaki göbeği kapacak. Hasan Ali'nin sakatlanması ise başlangıçtaki planları bozdu. Hasan'ın dönmesiyle Dirar tekrar sağ beke dönecek. Yeni transfer Murat Sağlam'ın göstereceği performansa da bakılacak. Ancak bu bölgede ilk tercih kesin olarak Dirar...

(Akşam)