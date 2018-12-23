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Ersun Yanal'ın sözleşmesindeki şampiyonluk maddesi

Fenerbahçe ile 'başarı endeksli' 1.5 yıllık anlaşma yapan tecrübeli teknik adam, gelecek sezon takımı Süper Lig'de mutlu sona ulaştırırsa, mukavelesi otomatikman 1 yıl uzayacak.

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Fenerbahçe Kulübü ile teknik direktör Ersun Yanal arasındaki sözleşmenin detayları ortaya çıkıyor... Sarı lacivertli yönetim, tecrübeli çalıştırıcının mukavelesine koyduğu özel bir maddeyle başarıyı anında ödüllendirmiş olacak. 1.5 yıl geçerli sözleşmeye göre, bu sezon şampiyonluk şansı kalmayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlu sona ulaştığı takdirde Yanal'ın mukavelesi otomatikman 1 yıl uzayacak.
 
Böylelikle sözleşme süresi 2.5 yıla çıkmış olacak. 2013-14 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, uzun süre yeni sözleşme beklemiş, haftalar süren bir bekleyişin ardından mukavele yenilenmişti. Ancak imzalar atıldıktan kısa süre sonra da dönemin başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu anlaşmayı tek taraflı olarak feshedip, Yanal'ın görevine son vermişti.
 
Ali Koç yönetimi Ersun Yanal ile başarı endeksli bir sözleşme yaparak, hem tecrübeli teknik adamı hem de ekibini daha çok motive etmeyi amaçladı.

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