Ersun Yanal'ın transfer listesinde tam 7 yıldız futbolcu var

Süper Lig’de ilk yarının bitimiyle, Fenerbahçe’de ara transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik patron Ersun Yanal’ın belirlediği 4 pozisyon; forvet, kanat, orta saha ve stoper takviyesi doğrultusunda, Sarı- Lacivertli yönetimi yoğun bir mesai bekliyor.

Gerekirse Finansal Fair Play anlaşmasını bozmayı göze alarak, kesenin ağzını açacağının sinyallerini veren başkan Ali Koç’in listesinde çok önemli yıldızlar var.

İşte son durum...

Cesc Fabregas (orta saha)

Chelsea’deki sözleşmesi bitiyor. Sadece Fenerbahçe’nin değil, birçok kulübün transfer listesinde. Sarı-Lacivertliler, devre arasında uygun bir bonservis bedeli ödeyerek, 31 yaşındaki İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilir.