Ersun Yanal'ın transfer listesinde tam 7 yıldız futbolcu var
Devre arasında ve sezon sonunda baştan aşağı kadroyu yenileyecek olan Başkan Ali Koç, 7 yıldızla temasa geçti.
Süper Lig’de ilk yarının bitimiyle, Fenerbahçe’de ara transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik patron Ersun Yanal’ın belirlediği 4 pozisyon; forvet, kanat, orta saha ve stoper takviyesi doğrultusunda, Sarı- Lacivertli yönetimi yoğun bir mesai bekliyor.
Gerekirse Finansal Fair Play anlaşmasını bozmayı göze alarak, kesenin ağzını açacağının sinyallerini veren başkan Ali Koç’in listesinde çok önemli yıldızlar var.
İşte son durum...
Cesc Fabregas (orta saha)
Chelsea’deki sözleşmesi bitiyor. Sadece Fenerbahçe’nin değil, birçok kulübün transfer listesinde. Sarı-Lacivertliler, devre arasında uygun bir bonservis bedeli ödeyerek, 31 yaşındaki İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilir.
Tolgay Arslan (orta saha)
Beşiktaş’la yollarını ayırmaya hazırlanan Tolgay, Fenerbahçe’de transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. 28 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlı kulüple pazarlık masasına oturulacak.
Gabigol (orta saha - forvet)
Gabriel Barbosa’nın Santos’taki kiralık sözleşmesi bitti, Inter’e dönüyor. Bu sezon Brezilya Ligi’nde 18 gol atan 22 yaşındaki solak forvet, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’ye kiralanabilir.
Burak Yılmaz (forvet)
Trabzon’da kadro dışı kalan Burak için Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında mücadele var. Sarı-Lacivertli kulüp, Ersun Yanal faktörünü kullanarak, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmaya çalışıyor.
Arber Zeneli (sol açık)
Heerenveen’deki kontratı sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Zeneli, Fenerbahçe’ye çok yakın. Ancak genç yıldızın transferi sezon sonuna kalabilir.
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