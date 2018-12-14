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Ersun Yanal'ın yardımcıları belli oldu

Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu.

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Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu.

Ersun Yanal kendi ekibinden isimlerle yola devam edecek.

Recep Karatepe, Niyazi Eniseler, Volkan Kazak ve bir isim daha Yanal'ın ekibinde olacak. (Milliyet)

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