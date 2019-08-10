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Ersun Yanal'ın yeni sezon planı belli! Kalede Altay, defansta iki Viking...

Zanka transferini bitiren Fenerbahçe, Kjaer'de mutlu sona çok yakın.

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TM Dijital Haber Merkezi

İki gün önce sabaha karşı İstanbul Havalimanı’na gelen, sortif direktör Comolli ve yönetici Selahattin Baki ile masaya oturan tecrübeli stoper Zanka transferi mutlu sonla biterken, Fenerbahçe yönetiminin Danimarkalı oyuncunun yanına bir başka Viking olan Simon Kjaer’i düşündüğü belirtildi.

KJAER İÇİN SEVİLLA İLE MASAYA OTURULACAK

Defans hattında uyum yakalamak isteyen ve Zanka – Kjaer ikilisiyle tandem oluşturmak isteyen Ersun Yanal’a 29 yaşındaki oyuncudan iyi haber gelirken, işlerin artık son olarak Kjaer’in transfer edilmesine bağlı olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon kümeye düşen Huddersfield’de 25 maça çıkan ve 3 gol 1 asist yapan Zanka, sarı lacivertli kulübe imza atmak için İngiliz yöneticilere rest çekerken, milli futbolcunun ikinci ligde oynamak istemediği öğrenildi.

KALEDE ALTAY DEFANSTA KJAER - ZANKA VE İYİ BİR 6 NUMARA

Daha önce Kopenhag ve PSV gibi takımlarda top koşturan Zanka, Danimarka Milli Takımı’nda Kjaer’le birlikte yan yana oynarken, Ersun Yanal’ın bu ikiliyle defans hattını sağlama alacağı, yapılacak iyi bir 6 numara transferiyle defansif problemleri çözeceği ifade edildi.

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