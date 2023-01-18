Ertaç Özbir: Hedefim sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilmek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Cuma günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

- Ertaç: "Hedefim sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilmek"

Kaleci Ertaç Özbir, MKE Ankaragücü maçının devre arasında teknik direktör Montella'nın kendilerine konuşma yaparak taktiksel bir değişikliğe gittiğini ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını aktardı.

Giresunspor maçına hazır olduklarına dikkati çeken Ertaç, şu görüşlerini aktardı:

"Giresunspor maçı, ikinci yarının ilk mücadelesi olacak. İkinci yarılar her zaman daha zor geçer. Biz de bunun bilincindeyiz. Daha çok çalışmamız, istememiz lazım. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Giresunspor maçında da taraftarımız, yönetimimiz, futbolcu arkadaşlarımız ve teknik heyetimizle birlik olup kazanmak istiyoruz. Çok erken konuşmak istemiyorum çünkü lig çok uzun bir maraton. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk 3 olur, ilk 5 olur ama gönül ister ki şampiyonluğa oynayalım, son haftalara kadar bunu sürdürebilelim ve o yarışın içerisine girebilelim. Benim hedefim sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilmek, o yarışın içerisinde olabilmek. İnşallah bunu da başarırız."

Kaleci Ertaç, Adana Demirspor camiasına Avrupa'da mücadele etmenin yakışacağını kaydetti.