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Spor

Ertaç Özbir Yeni Malatyaspor'a döndü

Yeni Malatyaspor, 31 yaşındaki eski kalecisi Ertaç Özbir'i renklerine bağladı.

DHA04 Ekim 2020 Pazar 13:14 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 13:14
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Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen kaleci Ertaç Özbir'i yeniden renklerine bağladı.

Kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir’in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir’e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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