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Spor

Erteleme maçında Adanaspor 3 puanın sahibi oldu

TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçında Ankaraspor ile karşılaşan Adanaspor maçı 2-0'lık skorla kazanarak kritik 3 puanın sahibi oldu.

07 Ocak 2021 Perşembe 18:15 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:15
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TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçı Ankaraspor ile Adanaspor arasında oynandı. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

Adanaspor'un golleri 89. dakikada Hakan Çinemre ve 90+4'te Ozegovic'ten geldi.

Ankaraspor'da Etame, 49. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, puanını 18'e yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Ankaraspor ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

Adanaspor, 1. Lig'de sıradaki maçında Akhisarspor'a konuk olacak. Ankaraspor ise aynı haftada Eskişehirspor'a konuk olacak.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan (Dk. 85 Ali Rıza Kılıç), Mete Çelik, Ayuk, Doğukan Efe (Dk. 85 Muzaffer Doğan), Halil İbrahim Esen, Erdem Çetinkaya (Dk. 76 Umar), Etame

Adanaspor: Karacic, Donkor (Dk. 46 Hakan Çinemre), İsmail Erdoğan, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 82 Umut Sözen), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Dk. 63 Ozegovic), Ömer Çiçek (Dk. 82 Berkan Fırat), Belem (Dk. 46 Eren Keleş), Ergin Keleş

Goller: Dk. 89 Hakan Çinemre, Dk. 90+4 Ozegovic (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Etame (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Uğurcan Yazğılı, Dk. 33 Ergin Keleş, Dk. 56 Canberk Dilaver, Dk. 89 Ozegovic, Dk. 90 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 34 Gökhan Akkan, Dk. 52 Doğukan Efe, Dk. 76 Erdem Çetinkaya, Dk. 89 Ali Rıza Kılıç, Dk. 90+2 Umar (Ankaraspor)

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