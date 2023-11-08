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Spor

Erteleme maçında kazanan taraf Samsunspor!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftanın erteleme maçında Samsunspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf 90+4. dakikada bulduğu golle Samsunspor oldu.

8 Kasım 2023 Çarşamba 21:53 - Güncelleme:
Erteleme maçında kazanan taraf Samsunspor!
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Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri Soner Aydoğdu ve Youssef Bennasser kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise Emir Gültekin'den geldi.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

İstanbul ekibi 71. dakikada Hakan Yakın'ın gördüğü kırmızı kart sebebiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

İki rakip ligin 4. haftasında kozlarını paylaşacaktı. Ancak karşılaşma esnasında yaşanan yoğun sağnak yağış nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bu sonuçla birlikte ligin son 2 sırasında yer alan iki takımdan Samsunspor, puanını 8 yaptı. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

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