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Spor

Erteleme maçında Samsunspor, İstanbulspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maç, yarın oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

AA7 Kasım 2023 Salı 11:25 - Güncelleme:
Erteleme maçında Samsunspor, İstanbulspor ile karşılaşacak
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Ligde 3 Eylül'de Yılport Samsunspor-İstanbulspor arasındaki maç, yoğun sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti. Maç, yarın kaldığı yerden devam edecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte daha sonra transfer edilen Ercan Kara, Flavien Tait, Carlo Holse, Landry Dimata, Muhammet Gümüşkaya ve Mickael Tırpan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Taylan Antalya'nın ise 18 kişilik kadroya alınması bekleniyor.

Atakaş Hatayspor maçında sol kasığından sakatlanan ve tedavisine başlanan Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Samsun ekibi, İstanbulspor karşısında da kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek.

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