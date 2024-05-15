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Spor

Ertuğrul Doğan açıkladı! Paul Onuachu için görüşmeler devam ediyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer süreci hakkında konuştu. Başkan Doğan, Paul Onuachu için Southampton'ın istediği bonservisi açıkladı. Ayrıca oyuncunun transferi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İşte detaylar...

15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan açıkladı! Paul Onuachu için görüşmeler devam ediyor
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Trabzonspor'un sezon başında 1 yıllığına Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu, performansıyla sezona damga vuruyor.

Bordo-Mavililer, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 14 gol, 4 asistlik istatistik yakalayan Onuachu ile devam etmek adına görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Southampton'ın Onuachu için istediği bonservisi açıkladı.

TRT Radyo'ya konuşan başkan, İngiliz temsilcisinin Paul Onuachu'yu yeniden kiralamaya sıcak bakmadığını ve bonservisi için 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi.

Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için Southampton ile görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı.

Onuachu transferinin söz konusu rakama transfer edilmesi durumunda Nijeryalı golcü, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Bu alandaki rekor 6.9 milyon euro ile Majeed Waris'e ait.

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