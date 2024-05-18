Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonu ayrılma ihtimali yüksek.

SUUDİ ARABİSTAN VE İNGİLTERE

Menajer değişikliğine giden tecrübeli file bekçisi için henüz kulübe teklif gelmedi ancak menajeri, Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle temas halinde.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Yönetim de aldığı karar doğrultusunda sezon sonunda 28 yaşındaki eldiveni isteyen bir ekip olması durumunda değerlendirme kararı aldı. Başkan Ertuğrul Doğan daha önce "Kendisine söz verdik, iyi bir teklif gelirse kolaylık sağlayacağız" demişti.

Kariyeri için en doğru tercihi yapmak isteyen ve bu nedenle şartları değerlendirecek olan deneyimli oyuncunun menajeri de farklı takımlarla görüşme yaptığını doğruladı. Artık yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Uğurcan ile ilgili sezonun bitimiyle önemli gelişmeler yaşanabilir.