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Spor

Ertuğrul Doğan: Muhammed Cham konusu FIFA'lık oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferi beklenen Avusturyalı orta saha Muhammed Cham ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, Clermont'un anlaşma sonrası farklı taleplerde bulunduğunu konunun FIFA'ya taşınabileceğini aktardı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Muhammed Cham konusu FIFA'lık oldu
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 23 yaşındaki Avusturyalı on numara Muhammed Cham transferiyle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ertuğrul Doğan, Türkiye'ye getirilen Cham'ın transfer süreciyle ilgili konuşarak transferde pürüz çıktığını dile getirdi.

Doğan yaptığı açıklamada, "Muhammed Cham'ın kulübüyle yazılı olarak anlaştık. Kulübü sağlık kontrol ve seyahat için izin verdi. Mali anlaşmalar yapıldı. Pazar günü kulübü şartları değiştirmek istedi ve daha önce görmediğim taleplerle geldiler bize. Konu FIFA'ya gidecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

HEM KANAT HEM ON NUMARA

Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.

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